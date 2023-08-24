Подарок ко Дню Независимости. Украина получила от Турции дрон Bayraktar TB2

Турецкая компания Baykar Makina передала украинским военным ударный беспилотник Bayraktar ТВ2, в борьбе с Россией. Именно так Турция решила поздравить Украину с Днем Независимости. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Компания Baykar Makina ко Дню Независимости бесплатно передала украинским разведчикам ударный БПЛА Bayraktar ТВ2», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не первый подобный подарок. В частности, 25 января Baykar Makina также передала ГУР МО Украины два беспилотника Bayraktar TB2.

Напомним, что Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре.