Президент Литвы анонсировал передачу Украине пусковых установок NASAMS

Литва в следующем месяце передаст Украине пусковые установки NASAMS. Фото: Twitter Гитанаса Науседы

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что передаст Украине пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Это произойдет уже в следующем месяце, в сентябре. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Лидер Литвы при встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским отметил, что его страна будет и в дальнейшем поддерживать Украину. Кроме того, президент анонсировал поставки военного вооружения.

«Литва поставит Украине пусковые установки NASAMS в следующем месяце», — написал он.

NASAMS — передвижной ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крилатые ракеты и другие цели.

Напомним, что 23 августа в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он приехал на празднование Дня Независимости.