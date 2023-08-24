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Подарунок до Дня Незалежності. Україна отримала від Туреччини дрон Bayraktar TB2

24 серпня 2023, 13:38

Подарунок до Дня Незалежності. Україна отримала від Туреччини дрон Bayraktar TB2

Турецька компанія Baykar Makina передала українським військовим ударний безпілотник Bayraktar ТВ2 у боротьбі з Росією. Саме так Туреччина вирішила привітати Україну із Днем Незалежності. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

«Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2.

Нагадаємо, що Литва передасть установки NASAMS Україні вже у вересні.

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