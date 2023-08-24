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Спецподразделения ГУР и ВМСУ подняли украинский фланг в Крыму

24 августа 2023, 13:14

Спецподразделения ГУР и ВМСУ подняли украинский фланг в Крыму

Украинский флаг в Крыму. Фото: ГУР (видео) Украинский флаг в Крыму. Фото: ГУР (видео)

Ночью, 24 августа, прошла специальная операция ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму. Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевки и Маяка, сообщает пресс-служба ГУР.

Во время выполнения задания украинские защитники вступили в бой с подразделениями оккупанта. В результате перестрелки, противник понес потери среди личного состава, а также была уничтожена вражеская техника.

На кадрах, в частности, видно, как бойцы устанавливают украинский флаг на одном из деревянных домов. Похоже, это кемпинг «Оленевка Village». Ранее о появлении там неизвестных вооруженных людей писали российские телеграм-каналы. Военные вывесили украинский флаг, на временно оккупированном полуострове, после чего закончили операцию.

После завершения миссии, украинские защитники без потерь покинули место событий. Оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей.

Ранее, стало известно, что возле населенного пункта Маяк в оккупированном Крыму состоялось сражение с участием плавсредств и авиации, а в Бахчисарае провели обыски у активистов «Крымской солидарности» и родственников политзаключенных.

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