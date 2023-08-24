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В Бахчисарае проводят обыски у активистов и родственников политзаключенных

24 августа 2023, 10:05

В Бахчисарае проводят обыски у активистов и родственников политзаключенных

Массовые обыски в Бахчисарае. Фото: «Крымской солидарности» Массовые обыски в Бахчисарае. Фото: «Крымской солидарности»

В Бахчисарае сообщают про обыски у активистов «Крымской солидарности» и родственников политзаключенных. Пока известно о шести задержанных: Аметхан Умеров, Сейдамет Мустафаев, Руслан Асанов, Абдулмеджит Сейтумеров, Эльдар Якубов, Ремзи Ниметулаев. 

«Сейдамета Мустафаева улицу полностью оцепили, ребята находятся 300 метрах от дома, ближе к дому подойти не дают. Один человек подъехал ближе, стоял в 150 метрах от дома. К нему сразу подошли сотрудники, прибывшие на обыск с вопросом: "Что ты тут делаешь?". Он им задал встречный вопрос. Сотрудники схватили его за волосы и поволокли по земле, обыскали всю машину, посмотрели прописку в паспорте. В старом городе ситуация не лучше, собрались старейшины, но им сказали, что если они подойдут ближе, то заберут их всех», — сообщил житель Бахчисарая.

Утренние обыски у активистов в Крыму. Фото: «Крымской солидарности»

Оккупанты также задержали Аметхан Умерова, отца пятерых детей. Он был участником пикета в Москве 11 июля 2019 года. Тогда под зданием Верховного суда РФ задержали 46 крымских татар, которые приехали выразить протест в связи с массовыми арестами на полуострове. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ст. 20.2 ч.5 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 

Большинство задержанных — многодетные отцы или опекуны инвалидов, людей с ограниченными возможностями. Сотрудники ФСБ сообщили родственникам задержанных, что их увозят в Симферополь.

Напомним, в следственном изоляторе российского Новочеркасска скончался осужденный на 13 лет лишения свободы по делу крымских мусульман крымскотатарский активист Джемиль Гафаров. 

 

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