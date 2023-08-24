Спецпідрозділи ГУР та ВМСУ підняли український прапор у Криму

Український прапор у Криму. Кадр з відео ГУР

Вночі, 24 серпня, відбулася спеціальна операція ГУР МО України за підтримки ВМСУ у тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівки та Маяка, повідомляє пресслужба ГУР.

Під час виконання завдання українські захисники вступили у бій із підрозділами окупанта. Внаслідок перестрілки, противник зазнав втрат серед особового складу, а також було знищено ворожу техніку.



На кадрах зокрема видно, як бійці встановлюють український прапор на одному з дерев'яних будинків. Схоже, це кемпінг «Оленівка Village». Раніше про появу там невідомих озброєних людей писали російські телеграм-канали. Військові вивісили український прапор на тимчасово окупованому півострові, після чого закінчили операцію.



Після завершення місії, українські захисники без втрат покинули місце подій. Окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих мешканців.





Раніше стало відомо, що біля населеного пункту Маяк в окупованому Криму відбулася битва за участю плавзасобів та авіації, а в Бахчисараї провели обшуки в активістів «Кримської солідарності» та родичів політв'язнів.