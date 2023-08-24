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СNN показал спутниковый снимок обломков самолета Пригожина

24 августа 2023, 17:35

СNN показал спутниковый снимок обломков самолета Пригожина

СNN показал спутниковый снимок обломков самолета Пригожина

Появился спутниковый снимок обломков самолета, на борту которого находился основатель частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, на спутниковом снимке можно заметить, что место крушение имеет форму вытянутого овала. Там находится фюзеляж самолета, который был практически цел в момент падения.

Журналисты уточняют, что хотя большая часть обломков находится на месте падения фюзеляжа на краю лесной поляны, более мелкие фрагменты самолета упали и в других местах.

«Чуть более чем в километре или почти в двух километрах к юго-востоку от основного места падения обломков CNN обнаружил геолокационные снимки и видеозаписи, на которых видно, что часть хвоста самолета лежит на поляне, рядом с домами», — пишет издание.

23 августа самолет основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина упал в Тверской области. В авиакатастрофе погибли десять человек, в том числе сам Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

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