СNN показав супутниковий знімок уламків літака Пригожина

З'явився супутниковий знімок уламків літака, на борту якого був засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин. Про це повідомляє CNN.



Як зазначає видання, на супутниковому знімку можна помітити, що місце катастрофи має форму витягнутого овалу. Там знаходиться фюзеляж літака, який був практично цілим у момент падіння.



Журналісти уточнюють, що хоча більшість уламків знаходиться на місці падіння фюзеляжу на краю лісової галявини, дрібніші фрагменти літака впали і в інших місцях.



«Тільки більш ніж за кілометр або майже за два кілометри на південний схід від основного місця падіння уламків CNN виявив геолокаційні знімки та відеозаписи, на яких видно, що частина хвоста літака лежить на галявині, поряд з будинками», — пише видання.

23 серпня літак засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина впав у Тверській області. В авіакатастрофі загинули десять людей, зокрема сам Пригожин та його заступник Дмитро Уткін.