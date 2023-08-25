Нес сине-желтые цветы. В Москве 24 августа задержали пенсионера

В Москве задержали пенсионера с сине-желтым букетом. Мужчина хотел возложить цветы к стеле города-героя Киева. Об этом сообщает Telegram «База».



По данным, полиция задержала 64-летнего жителя Москвы в Александровском саду. Мужчина был одет в синюю толстовку и желтые брюки. В руках у него был букет сине-желтого цвета, который планировал возложить к стеле города-героя Киева.



Известно, что на мужчину составили протокол по административной статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Напомним, в ночь на 22 августа территория России подверглась новой атаке дронов.