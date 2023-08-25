Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Нес сине-желтые цветы. В Москве 24 августа задержали пенсионера

25 августа 2023, 11:24

Нес сине-желтые цветы. В Москве 24 августа задержали пенсионера

В Москве задержали пенсионера с сине-желтым букетом. Мужчина хотел возложить цветы к стеле города-героя Киева. Об этом сообщает Telegram «База».

По данным, полиция задержала 64-летнего жителя Москвы в Александровском саду. Мужчина был одет в синюю толстовку и желтые брюки. В руках у него был букет сине-желтого цвета, который планировал возложить к стеле города-героя Киева.

Известно, что на мужчину составили протокол по административной статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Напомним, в ночь на 22 августа территория России подверглась новой атаке дронов. 

ТЕГИ

Места
Россия Москва

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:24
Россияне утром ударили по Краматорской громаде — в ОВА рассказали детали
09:10
Оккупанты безуспешно наступают на восточном фронте и несут потери в личном составе — Генштаб
07:59
В Донецкой области за сутки от обстрелов пострадали шесть человек
23:26
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 августа
20:44
В оккупированном Токмаке вспыхнул сильный пожар после «прилетов»
19:20
«Суд ЛНР» приговорил пленного военного ВСУ к 16 годам тюрьмы
19:03
«ДНР»: Обстрелом в Донецке убита мирная жительница
18:12
Войска РФ пытались прорвать оборону ВСУ в районе Новоегоровки — Луганская ОВА
15:32
Армия РФ артиллерией атаковала Курахово, есть пострадавшие
15:03
На Бахмутском направлении активные бои, на Лиманском — перегруппировка войск: Маляр о ситуации на фронте
12:07
ВСУ отразили атаки оккупантов возле Авдеевки — Генштаб
09:27
В Донецке горел магазин после обстрела
09:25
Войска РФ утром обстреляли окрестности Краматорской громады, есть разрушения — ОВА
07:09
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 августа
04:00
Оккупанты лишили свободы на 22 года пленного украинского военного
02:13
«ЛНР» отменила линейки в некоторых городах Луганщины
01:07
«ДНР»: Двое медработников ранены при обстреле центра Донецка, погиб горняк в Кировском
22:25
«ДНР»: В Донецке женщина подорвалась на мине «Лепесток»
22:24
Оккупанты завозят мусор из Ростова на полигоны Донецкой области — ЦНС
19:39
Россияне дважды совершили массированный артобстрел Авдеевки
все новости
12:49
«Метинвест» создает обманки для российской армии
12:24
Глава ГСЧС Сергей Крук уволен
12:06
Верховная Рада усилит контроль за финансированием политических партий
11:24
Нес сине-желтые цветы. В Москве 24 августа задержали пенсионера
11:03
Вторая по величине в мире пивоваренная компания уходит из РФ
10:24
Россияне утром ударили по Краматорской громаде — в ОВА рассказали детали
09:24
Украинские военные успешно продвигаются в сторону Мелитополя  — Генштаб
09:10
Оккупанты безуспешно наступают на восточном фронте и несут потери в личном составе — Генштаб
08:50
С территории Украины запустили 42 беспилотника — Минобороны РФ
08:39
Россия ночью атаковала Одесскую область ракетами
08:23
Россияне утром атаковали село в Харьковской области, есть жертва
07:59
В Донецкой области за сутки от обстрелов пострадали шесть человек
23:26
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 августа
22:50
Разведка США считает, что Пригожин погиб в авиакатастрофе — WSJ
22:16
Замминистра подозревают в организации схемы по обогащению на «гуманитарке»
21:38
Пентагон планирует в сентябре начать обучение украинских пилотов на F-16 в США — СМИ
20:44
В оккупированном Токмаке вспыхнул сильный пожар после «прилетов»
20:00
Путин впервые отреагировал на гибель основателя ЧВК «Вагнера»
19:20
«Суд ЛНР» приговорил пленного военного ВСУ к 16 годам тюрьмы
19:03
«ДНР»: Обстрелом в Донецке убита мирная жительница
все новости
ВИДЕО
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Фото: Офис президента Украины «Эта борьба за то, что важно каждому»: Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
24 августа, 10:45
Силы обороны нанесли удар по российскому самолету в Черном море — ГУР ► Силы обороны нанесли удар по российскому самолету в Черном море — ГУР ►
23 августа, 22:47
На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ► На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ►
23 августа, 21:55
Взрывы в Крыму. Фото: соцсети В Крыму прогремели взрывы: уничтожен комплекс С-400 «Триумф» (Дополнено)
23 августа, 19:34
Момент удара по району, где находятся здания ФСБ в Донецке. Кадр из видео Обстрел центра Донецка: целились в здание ФСБ
23 августа, 19:09
Момент взрыва в Москве. Кадр из видео Новая атака на Москву: дрон попал в небоскреб
23 августа, 15:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама