Ніс синьо-жовті квіти. У Москві 24 серпня затримали пенсіонера

У Москві затримали пенсіонера із синьо-жовтим букетом. Чоловік хотів покласти квіти до стелі міста-героя Києва. Про це повідомляє Telegram «База».



За даними, поліція затримала 64-річного мешканця Москви в Олександрівському саду. Чоловік був одягнений у синю толстовку та жовті штани. У руках мав букет синьо-жовтого кольору, який планував покласти до стелі міста-героя Києва.



Відомо, що на чоловіка склали протокол за адміністративною статтею про порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи чи пікетування. Йому загрожує штраф до 20 тисяч рублів або обов'язкові роботи терміном до сорока годин.

Нагадаємо, в ніч на 22 серпня територія Росії зазнала нової атаки дронів.