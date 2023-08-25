Верховная Рада усилит контроль за финансированием политических партий

Для этого Верховная Рада Украины приняла евроинтеграционный законопроект № 9419-1 для усовершенствования государственного финансирования и контроля за деятельностью политических партий. Акт направлен на выполнение одной из семи рекомендаций Европейской комиссии.



Его цель состоит в том, чтобы обеспечить государственный контроль за финансированием партий, а также их отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.



Законопроект призван восстановить государственный контроль НАПК за деятельностью партий, относительно ограничений их финансирования и использования средств из государственного бюджета, освободить ее от работы, если политсила представит НАПК неполную или ложную информацию в своих отчетах об имуществе, доходах и расходах.