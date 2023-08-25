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Верховна Рада посилить контроль за фінансуванням політичних партій

25 серпня 2023, 12:06

Верховна Рада посилить контроль за фінансуванням політичних партій

Для цього Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний законопроєкт №9419-1 для удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій. Акт спрямований на виконання однієї із семи рекомендацій Європейської комісії.

Його мета полягає в тому, щоб забезпечити державний контроль за фінансуванням партій, а також їх звіти про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру.

Законопроєкт покликаний відновити державний контроль НАЗК за діяльністю партій, щодо обмежень їх фінансування та використання коштів з державного бюджету, звільнити її від роботи, якщо політсила надасть НАЗК неповну або неправдиву інформацію у своїх звітах про майно, доходи та витрати.

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