Верховна Рада посилить контроль за фінансуванням політичних партій

Для цього Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний законопроєкт №9419-1 для удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій. Акт спрямований на виконання однієї із семи рекомендацій Європейської комісії.



Його мета полягає в тому, щоб забезпечити державний контроль за фінансуванням партій, а також їх звіти про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру.



Законопроєкт покликаний відновити державний контроль НАЗК за діяльністю партій, щодо обмежень їх фінансування та використання коштів з державного бюджету, звільнити її від роботи, якщо політсила надасть НАЗК неповну або неправдиву інформацію у своїх звітах про майно, доходи та витрати.