Обстрелянная оккупантами ТЭС частично возобновила работу: без света остались жители 6 областей

По состоянию на пятницу 25 августа энергетики восстановили генерацию поврежденной прифронтовой ТЭС, которая была остановлена из-за обстрелов 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

«На одной из ТЭС энергетики ликвидируют повреждения, вызванные российским обстрелом. После восстановительных работ станция частично восстановила генерацию электроэнергии и подключена к энергосистеме Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за боевых действий остается обесточенной часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Ситуация в регионах

В Васильковском районе Киевской области из-за технологического повреждения отключилась линия электропередачи 10 кВ. Без света осталось около 1,5 тысячи абонентов. Через несколько часов после проведения ремонтных работ всех потребителей заживили.

Генерация

Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который может происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной.

Последствия непогоды

В результате грозового шторма обесточены 6 населенных пунктов в Одесской области. Без света больше тысячи потребителей. Место повреждения сетей установлено, продолжаются восстановительные работы.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

В Херсоне остаются обесточенными около 10,3 тысяч потребителей. Энергетики начали подключение абонентов в микрорайоне Остров: уже возобновили подачу света для жителей нескольких пятиэтажек и работают над последующим восстановлением электроснабжения. Ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Экспорт/Импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 90,00 МВт*ч. Экспорт отсутствует.

Напомним, 24 августа в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась неоднократным атакам ранее.