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Обстріляна окупантами ТЕС частково відновила роботу: без світла залишилися мешканці 6 областей

25 серпня 2023, 13:26

Обстріляна окупантами ТЕС частково відновила роботу: без світла залишилися мешканці 6 областей

Станом на п'ятницю 25 серпня енергетики відновили генерацію пошкодженої прифронтової ТЕС, яку було зупинено через обстріл 24 серпня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«На одній із ТЕС енергетики ліквідують ушкодження, спричинені російським обстрілом. Після відновлювальних робіт станція частково відновила генерацію електроенергії та підключена до енергосистеми України», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через бойові дії залишається знеструмленою частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківський, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Ситуація у регіонах

У Васильківському районі Київської області через технологічне ушкодження відключилася лінія електропередачі 10 кВ. Без світла залишилося близько 1,5 тисяч абонентів. За кілька годин після проведення ремонтних робіт усіх споживачів загоїли.

Генерація

Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися за умов російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації – тепловій, гідро- та атомній.

Наслідки негоди

Внаслідок грозового шторму знеструмлено 6 населених пунктів на Одещині. Без світла більше тисячі споживачів. Місце пошкодження мереж встановлено, продовжуються відновлювальні роботи.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

У Херсоні залишаються знеструмленими близько 10,3 тисячі споживачів. Енергетики розпочали підключення абонентів у мікрорайоні Острів: вже відновили подачу світла для мешканців кількох п'ятиповерхівок та працюють над подальшим відновленням електропостачання. Ремонтні роботи уповільнені через обстріли.

Експорт/Імпорт

Комерційний імпорт електроенергії минулої доби становив 90,00 МВт*ч. Експорт відсутня.

Нагадаємо, 24 серпня в результаті обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше.

ТЕГИ

Організації
ДТЕК Енерго

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