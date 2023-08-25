В Донецке из-за обстрела погибла женщина

Пожилая женщина погибла в захваченном Россией Донецке в результате обстрела. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

Обстрел произошел в Петровском районе на улице Углегорской. Также на месте происшествия есть раненые.



На данный момент известно, что погибшей оказалась пожилая женщина 1948 года рождения. Кроме того, сообщается, что в Киевском районе на ул. Олимпийской в частном доме зафиксированы повреждения кровли и остекления.



К сожалению, это не первая жертва в этом районе. Только вчера, 24 августа, стало известно, что на этом же участке была убита другая мирная жительница.

Ранее, оккупанты за сутки убили одного человека в Донецкой области, еще четыре получили ранения.