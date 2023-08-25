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У Донецьку через обстріл загинула жінка

25 серпня 2023, 13:43

У Донецьку через обстріл загинула жінка

Літня жінка загинула у захопленому Росією Донецьку внаслідок обстрілу. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

Обстріл стався у Петрівському районі на вулиці Вуглегірській. Також на місці події є поранені.

На цей момент відомо, що загиблою виявилася жінка похилого віку 1948 року народження. Крім того, повідомляється, що у Київському районі на вул. Олімпійській у приватному будинку зафіксовано пошкодження покрівлі.

На жаль, це не перша жертва у цьому районі. Тільки вчора, 24 серпня, стало відомо, що на цій же ділянці було вбито іншу мирну мешканку.

Раніше окупанти за добу вбили одну людину в Донецькій області, ще чотири отримали поранення.

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