У Донецьку через обстріл загинула жінка

Літня жінка загинула у захопленому Росією Донецьку внаслідок обстрілу. Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.

Обстріл стався у Петрівському районі на вулиці Вуглегірській. Також на місці події є поранені.



На цей момент відомо, що загиблою виявилася жінка похилого віку 1948 року народження. Крім того, повідомляється, що у Київському районі на вул. Олімпійській у приватному будинку зафіксовано пошкодження покрівлі.



На жаль, це не перша жертва у цьому районі. Тільки вчора, 24 серпня, стало відомо, що на цій же ділянці було вбито іншу мирну мешканку.

Раніше окупанти за добу вбили одну людину в Донецькій області, ще чотири отримали поранення.