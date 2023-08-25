Оккупанты возвращают людей, вывезенных с оккупированных территорий: в ЦНС рассказали детали

Захватчики начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии столкновения. Так, оккупанты хотят использовать их в качестве «живого щита». Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

Как отмечается, жителей Токмака и Васильевки, ранее депортированных в Бердянск, будут возвращать домой. Более того, гауляйтеры объявили об открытии школ на линии столкновения, несмотря на размещение армии России в помещениях школ.

«Фактически, оккупанты воспользовались эвакуацией, чтобы паспортизировать жителей, ведь только при наличии красной макулатуры люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа в порту захваченного Россией Мариуполя пришвартовался российский военный корабль. Также были замечены четыре боевых вертолета РФ.