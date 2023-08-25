Окупанти повертають людей, вивезених із окупованих територій: у ЦНС розповіли деталі

Загарбники почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення. Так, окупанти хочуть використовувати їх як «живий щит». Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Як зазначається, мешканців Токмака та Василівки, раніше депортованих до Бердянська, повертатимуть додому. На додаток, гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення армії Росії у приміщеннях шкіл.

«Фактично окупанти скористалися евакуацією, щоб паспортизувати мешканців, адже тільки за наявності червоної макулатури люди могли отримати житло та соціальні виплати. Тепер їх примусово повертають до будинків, де ведуться бойові дії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня у порту захопленого Росією Маріуполя пришвартувався російський військовий корабель. Також було помічено чотири бойові вертольоти РФ.