В Украине выросла средняя зарплата

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), средняя зарплата выросла на 2 231,6 грн. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



В сравнении с первым полугодием, то среднестатистический оклад, с которого уплачивается ЕСВ (единый социальный взнос) для исчисления пенсии, составил: за первую половину 2023 года - 13 780,8 грн, а в июне 2023 года - 16 012,4 грн.



«Наиболее важный вывод из данных ПФУ состоит в том, что июнь стал первым месяцем с начала войны, в котором реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла против аналогичного периода прошлого года», — отметил Гетманцев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился соответственно на 3,4% и 14,7%. По последнему прогнозу НБУ, по итогам 2023 года средняя зарплата за год номинально вырастет на 19,6%, реально – на 3,9%