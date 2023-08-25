В Україні зросла середня зарплата

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), середня зарплата зросла на 2 231,6 грн. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.



У порівнянні з першим півріччям, то середньостатистичний оклад, з якого сплачується ЄСВ (єдиний соціальний внесок) для обчислення пенсії, становив: за першу половину 2023 року – 13 780,8 грн, а у червні 2023 року – 16 012,4 грн.



«Найважливіший висновок із даних ПФУ полягає в тому, що червень став першим місяцем з початку війни, в якому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла проти аналогічного періоду минулого року», — зазначив Гетьманцев.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник збільшився відповідно на 3,4% та 14,7%. За останнім прогнозом НБУ, за підсумками 2023 року, середня зарплата за рік номінально зросте на 19,6%, реально – на 3,9%.