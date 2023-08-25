Латвия передала Украине еще один вертолет Ми-17 в рамках военной помощи. Об этом заявила министр обороны Латвийской Республики Инара Мурниеце в Twitter.

«Национальные вооруженные силы Латвии поставили Украине еще один вертолет Ми-17. Украина успешно воюет и возвращает себе все больше и больше оккупированных территорий», — написала она.

По словам министра обороны, Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной украинской победы.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что передаст Украине пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Это произойдет уже в следующем месяце, в сентябре.