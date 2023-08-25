Латвія передала Україні ще один вертоліт Мі-17. Фото: Twitter Інара Мурнієце

Латвія передала Україні ще один вертоліт Мі-17 у рамках військової допомоги. Про це заявила міністр оборони Латвійської Республіки Інара Мурнієце в Twitter.

«Національні збройні сили Латвії поставили Україні ще один Мі-17. Україна успішно воює та повертає собі дедалі більше окупованих територій», — написала вона.

За словами міністра оборони, Латвія стоятиме з Україною пліч-о-пліч до повної української перемоги.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що передасть Україні пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Це станеться вже наступного місяця, у вересні.