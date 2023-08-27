Усик защитил титулы и посвятил победу Украине и ВСУ

Сегодня ночью, 27 августа, в польском городе Вроцлав, Александр Усик во второй раз защитил звание объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Украинский боксер нокаутом победил британца Даниэля Дюбуа.

«Я посвящаю этот поединок (победу) моей Украине и Вооруженным Силам Украины, ВСУ!», — заявил после боя чемпион.

Олександр Усик присвятив свою перемогу Україні та ЗСУ pic.twitter.com/bSdvyANUl6 — Ukrinform (@UKRINFORM) August 26, 2023



Усик обладает титулами в супертяжелом весе с 2021 года, когда впервые одержал победу над Энтони Джошуа единогласным решением судей. С тех пор украинец победил британца в реванше и удерживает пояса WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Ранее, перед битвой взглядов боксеров Александр Усик развернул флаг с надписью «Фортеця Бахмут. Соленая земля. Железные люди». На этом флаге есть подписи бойцов 11 пограничного отряда и других подразделений сил обороны Украины города-крепости Бахмут.

Александр Усик развернул флаг с надписью «Фортеця Бахмут перед битвой взглядов. Фото: Twitter

Напомним, футбольный клуб «Шахтер» будет играть домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2023/24 в Гамбурге (Германия) на арене «Фолькспаркштадион».