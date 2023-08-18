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«Шахтер» будет играть домашние матчи еврокубков в Германии

18 августа 2023, 23:23

«Шахтер» будет играть домашние матчи еврокубков в Германии

Футбольный клуб «Шахтер» будет играть домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2023/24 в Гамбурге (Германия) на арене «Фолькспаркштадион».  Об этом сообщили в пресс-службе «горняков». «Донецкий клуб достиг соответствующей договоренности с ФК «Гамбург», в свою очередь УЕФА дала разрешение на это.

«Мы очень рады поддержать "Шахтер" и счастливы, что Гамбург станет местом проведения топовых международных матчей. Что касается инфраструктуры и организации, мы можем предложить "Шахтеру" знания и опыт, необходимые для Лиги чемпионов. Ввиду сложных обстоятельств, с которыми приходится бороться украинским чемпионам и стране в целом, мы приложили особые усилия, чтобы быть адекватными партнерами в отношении социальной ответственности в городе Гамбург», — сказал член правления ФК «Гамбург» Эрик Хьюер.

В прошлом году «горняки» проводили домашние матчи еврокубков в Варшаве (Польша).

На «Фолькспаркштадионе» проводился первый в истории финал Лиги Европы УЕФА 2010 года, а также бой за титул чемпиона мира по боксу между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем в 2011 году. 

«Фолькспаркштадион» заявлен как арена, которая будет принимать матчи чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Расписание матчей станет известно после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 31 августа.

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Места
Германия
Организации
Шахтер

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