Усик захистив титули та присвятив перемогу Україні та ЗСУ

Сьогодні вночі, 27 серпня, у польському місті Вроцлав, Олександр Усик вдруге захистив звання об'єднаного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Український боксер нокаутом переміг британця Даніеля Дюбуа.

«Я присвячую цей поєдинок (перемогу) моїй Україні та Збройним Силам України, ЗСУ!», - заявив після бою чемпіон.

Олександр Усик посвятивши свою победу Україні та ЗСУ pic.twitter.com/bSdvyANUl6 — Ukrinform (@UKRINFORM) August 26, 2023



Усик має титули у надважкій вазі з 2021 року, коли вперше здобув перемогу над Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. З того часу українець переміг британця в реванші та утримує пояси WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring.

Раніше перед битвою поглядів боксерів Олександр Усик розгорнув прапор із написом «Фортеця Бахмут. Солона земля. Залізні люди». На цьому прапорі є підписи бійців 11 прикордонного загону та інших підрозділів сил оборони України міста-фортеці Бахмут.

Олександр Усик розгорнув прапор із написом «Фортеця Бахмут» перед битвою поглядів. Фото: Twitter

Нагадаємо, футбольний клуб «Шахтар» гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА - 2023/24 у Гамбурзі (Німеччина) на арені «Фолькспаркштадіон».