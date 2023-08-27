В Донецкой области под обстрел попали гражданские: ранено два человека

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам в Донецкой области. В последствии таких обстрелов, 26 августа, получили ранения двое жителей. О чем сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«За 26 августа россияне ранили 2 жителей Донбасса: в Авдеевке и Шахтерском. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — написал Павел Кириленко в своем телеграм-канале.



С начала полномасштабного вторжения оккупанты уже убили 1667 гражданских и ранили 4043 человека в Донецкой области. Данная статистика не учитывает жертв во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе.

Ранее, стало известно, что за прошедшие сутки, 25 августа, ранен один человек.