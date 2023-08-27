У Донецькій області під обстріл потрапили цивільні: поранено двох людей

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах у Донецькій області. Після таких обстрілів, 26 серпня, дістали поранення двоє мешканців. Про що повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.



«За 26 серпня росіяни поранили 2 мешканців Донбасу: в Авдіївці та Шахтарському. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — написав Павло Кириленко у своєму телеграм-каналі.



З початку повномасштабного вторгнення окупанти вже вбили 1667 цивільних та поранили 4043 особи на Донеччині. Ця статистика не враховує жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.

Раніше стало відомо, що за минулу добу, 25 серпня, поранено одну людину.