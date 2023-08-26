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В Донецкой области от российских обстрелов пострадал один человек

26 августа 2023, 08:16

В Донецкой области от российских обстрелов пострадал один человек

Российские войска продолжили наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За прошедшие сутки, 25 августа, ранен один человек. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Пострадал местный житель Курахово. Город находится под обстрелами уже не первый день.

Всего с начала полномасштабного вторжения войск России на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксирована гибель 1667 людей, еще 4041 человек получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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