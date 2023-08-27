Обломки сбитой ракеты повредили дома в Киевской области

В результате ракетного удара в Киевской области повреждены 10 частных домов. Два местных жителя получили незначительные телесные повреждения и от госпитализации отказались, сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.
Результат ракетного удара. Фото: Андрей Небытов / Telegram
Результат ракетного удара. Фото: Андрей Небытов / Telegram
Ранее «Новости Донбасса» информировали, что ночью, 27 августа, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555.