Уламки збитої ракети пошкодили будинки на Київщині

Внаслідок ракетного удару в Київській області було пошкоджено 10 приватних будинків. Двоє місцевих жителів отримали незначні тілесні ушкодження та відмовилися від госпіталізації, повідомив керівник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.
Результат ракетного удару. Фото: Андрій Нєбитов / Telegram
Результат ракетного удару. Фото: Андрій Нєбитов / Telegram
Раніше «Новини Донбасу» інформували, що вночі, 27 серпня, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555.