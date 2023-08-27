Оккупанты обстреляли Донецкую область. Из 20 попаданий 19 были нанесены по гражданскому населению

Полиция фиксирует обстрелы Донецкой области. Фото: Национальная полиция Донецкой области

Российские войска нанесли 19 ударов по гражданскому населению, атаковав жилые кварталы авиацией, ракетами, ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», «Град», артиллерией, танками, минометами. Про это рассказали в докладе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Полиция фиксирует обстрелы Донецкой области. Фото: Национальная полиция Донецкой области

Под огнем находились 12 населенных пунктов: города Авдеевка, Часов Яр, поселки Большая Новоселка, Очеретино, села Богатырь, Богоявленка, Клищиевка, Максимовка, Новоселовка Первая, Семеновка, Соловьево, Шахтерское.

Полиция фиксирует обстрелы Донецкой области. Фото: Национальная полиция Донецкой области

После проверки разрушений, оказался поврежден 21 гражданский объект – 5 жилых домов, гараж, фермерское хозяйство, ЛЭП, газопровод. По Авдеевке военные РФ били из всех видов оружия.

Полиция фиксирует обстрелы Донецкой области. Фото: Национальная полиция Донецкой области

Ранение получил 25-летний мужчина, которого после оказания первой помощи группой «Белый ангел» был эвакуирован в больницу. Повреждены также 4 частных дома.

Полиция фиксирует обстрелы Донецкой области. Фото: Национальная полиция Донецкой области

Село Богатырь российские оккупанты атаковали двумя ракетами С-300, попали в фермерское хозяйство. Поврежден ангар для хранения зерна, тракторы и оборудование, гражданские автомобили.

Полиция фиксирует обстрелы Донецкой области. Фото: Национальная полиция Донецкой области

В результате артиллерийского обстрела Шахтерского травмирован человек. С помощью полиции эвакуированы еще 87 человек, с начала обязательной эвакуации – 88 124 человека, среди них 10 974 – дети, 3 815 – люди с инвалидностью.

Полиция фиксирует обстрелы Донецкой области. Фото: Национальная полиция Донецкой области







Ранее, стало известно, что в Донецкой области под обстрел попали гражданские и было ранено два человека.