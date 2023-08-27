Окупанти обстріляли Донецьку область. З 20 влучань 19 ударів прийшлося по цивільному населенню

Поліція фіксує обстріл Донецької області. Фото: Національна поліція Донецької області

Російські війська завдали 19 ударів по цивільному населенню, атакувавши житлові квартали авіацією, ракетами, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією, танками, мінометами. Про це розповіли у доповіді Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Поліція фіксує обстріл Донецької області. Фото: Національна поліція Донецької області

Під вогнем знаходилися 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Часів Яр, селища Велика Новосілка, Очеретине, села Багатир, Богоявленка, Кліщіївка, Максимівка, Новоселівка Перша, Семенівка, Соловйове, Шахтарське.

Поліція фіксує обстріл Донецької області. Фото: Національна поліція Донецької області

Після перевірки руйнувань, пошкодженими виявилися 21 цивільний об'єкт – 5 житлових будинків, гараж, фермерське господарство, ЛЕП, газопровід. По Авдіївці військові РФ били з усіх видів зброї.

Поліція фіксує обстріл Донецької області. Фото: Національна поліція Донецької області

Поранення також отримав 25-річний чоловік, якого після надання першої допомоги групою «Білий янгол» було евакуйовано до лікарні. Пошкоджено також 4 приватні будинки.

Поліція фіксує обстріл Донецької області. Фото: Національна поліція Донецької області

Село Багатир російські окупанти атакували двома ракетами С-300, потрапили до фермерського господарства. Ушкоджено ангар для зберігання зерна, трактори та обладнання, цивільні автомобілі.

Поліція фіксує обстріл Донецької області. Фото: Національна поліція Донецької області

Внаслідок артилерійського обстрілу Шахтарського травмовано людину. За допомогою поліції евакуйовано ще 87 осіб, з початку обов'язкової евакуації – 88 124 особи, серед них 10 974 – діти, 3 815 – люди з інвалідністю.

Поліція фіксує обстріл Донецької області. Фото: Національна поліція Донецької області





Раніше стало відомо, що на Донеччині під обстріл потрапили цивільні й було поранено двоє людей.