В Симферополе появился стихийный мемориал ЧВК «Вагнер»

Стихийный мемориал руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Фото: Крым.Реалии

Стихийный мемориал был организован сторонниками частной военной компании «Вагнер» у памятника «вежливым людям», сообщает издание Крым.Реалии. Местные жители связывают это с вероятной гибелью руководителей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.



Крымчане отмечают, что в соцсетях назначенных РФ руководителей Крыма нет постов, посвященных предполагаемой гибели руководителей вагнеровцев, хотя в свое время «глава» полуострова Сергей Аксенов публично поддержал ЧВК «Вагнер» в конфликте с минобороны РФ.



У памятника «вежливым людям» появилась фотография Пригожина и несколько букетов цветов.

Напомним, 23 августа, появилась информация о падении самолета Embraer, принадлежавший бизнесмену, главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. После чего гибель бизнесмена, подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.



