На Херсонщине из-за обстрелов россиян один человек погиб и еще двое ранены

На Херсонщине из-за российских обстрелов один человек погиб и еще двое получили ранения за минувшие сутки. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Херсоне. Из-за агрессии 1 человек погиб, еще 2 — получили ранения», — написал он.

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 395 снарядов из минометов, артиллерии, танков, «Градов», БПЛА и авиации.

В городе Херсон оккупанты выпустили 39 снарядов.

Напомним, 24 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. К сожалению, из-за атаки погиб тракторист одного из сел.