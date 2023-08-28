На Херсонщині через обстріл росіян одна людина загинула та ще двоє поранено

На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула і ще двоє отримали поранення за минулу добу. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку у Херсоні. Через агресію 1 людина загинула, ще 2 — отримали поранення», — написав він.

Зазначається, що за минулу добу супротивник здійснив 69 обстрілів, випустивши 395 снарядів із мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА та авіації.

У Херсоні окупанти випустили 39 снарядів.

Нагадаємо, 24 серпня російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. На жаль, через атаку загинув тракторист одного із сіл.