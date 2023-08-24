Обстрел Херсонской области: войска РФ убили агрария

Сегодня, 24 августа, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. К сожалению, из-за атаки погиб тракторист одного из сел. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«В Херсонской области российская армия убила агрария. Под вражеский обстрел попал тракторист, работавший в поле близ Широкой Балки. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью», — написал он.

Напомним, что Херсон постоянно страдает от обстрелов оккупантов. В частности, 24 августа в результате действий россиян ранения получила 7-летняя девочка.