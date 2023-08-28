Окупанти атакували Харківську область: загинула жінка

Окупанти обстріляли Харківщину. Фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти вкотре атакували Харківську область. Під прицілом опинилося село Одноборівка, є інформація про загибель жінки, також відомо про одну постраждалу. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний житловий будинок та торговельний кіоск. Загинула жінка 39 років. Поранено 16-річну дівчину. Її стан медики оцінюють як легкий, госпіталізації не потребувала», — написав він.

Також, за даними Синєгубова, минулої доби загарбники обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Крім того, у селі Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено будинки агропідприємства та приватні житлові будинки.

Внаслідок мінометного обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджено не менше 5 приватних житлових будинків, розподільний газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль.

Під ворожими ударами перебували Ветеринарне та Красне Харківського району, Огірцеве та Бударки Чугуївського району, а також Кам'янка, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти Куп'янського району.

Нагадаємо, що у Харківській області посилюють мобілізаційні заходи. Для цього покращать співпрацю між владою, військкоматами та правоохоронцями.