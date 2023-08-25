В Харьковской области ужесточают мобилизационные мероприятия. Для этого улучшат сотрудничество между властями, военкоматами и правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба ОВА.



Указано, что местные власти провели межведомственное совещание по мобилизации с участием:

в. и.о начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;

представителей территориальных управлений СБУ;

представителей территориальных управлений ДБР;

представителей территориальных управлений национальной полиции;

представителей территориальных управлений районных ТЦК;

председателей районных военных администраций и общин региона.

«В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам», — заявил заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха.



Участники совещания также наметили шаги по созданию на территории районных военных администрации и населённых пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.



27 июля в Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение до 15 ноября текущего года. Также недавно президент Владимир Зеленский заявил, что военные просили усилить его мобилизацию в Украине.