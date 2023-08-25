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В Харьковской области усиливают мобилизацию — ОВА

25 августа 2023, 17:52

В Харьковской области усиливают мобилизацию — ОВА

В Харьковской области ужесточают мобилизационные мероприятия. Для этого улучшат сотрудничество между властями, военкоматами и правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба ОВА.

Указано, что местные власти провели межведомственное совещание по мобилизации с участием:

  • в. и.о начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • представителей территориальных управлений СБУ;
  • представителей территориальных управлений ДБР;
  • представителей территориальных управлений национальной полиции;
  • представителей территориальных управлений районных ТЦК;
  • председателей районных военных администраций и общин региона.

«В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам», — заявил заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха.

Участники совещания также наметили шаги по созданию на территории районных военных администрации и населённых пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.


27 июля в Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение до 15 ноября текущего года. Также недавно президент Владимир Зеленский заявил, что военные просили усилить его мобилизацию в Украине.

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