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Ночная атака РФ на Полтавщину: известно о двух погибших, местонахождение еще двух неизвестно

28 августа 2023, 08:40

Ночная атака РФ на Полтавщину: известно о двух погибших, местонахождение еще двух неизвестно

Оккупанты обстреляли Полтавщину. Фото: Андрей Ермак Оккупанты обстреляли Полтавщину. Фото: Андрей Ермак

В ночь на понедельник, 28 августа, оккупационные войска обстреляли Полтавскую область. В результате ракетной атаки российских войск известно о двух погибших, два человека ранены, местонахождение еще двух неизвестно. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями», — написал он.

Кроме того, Лунин отметил, что местонахождении еще двух человек пока неизвестно. Продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

По словам главы региона, также полностью разрушен производственный цех.

Глава Офиса президента Андрей Ермак раскрыл детали трагедии. Так, россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области.

«В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни. Известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену», — написал он.

Напомним, оккупанты атаковали Харьковскую область. 

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