Нічна атака РФ на Полтавщину: відомо про двох загиблих, місцеперебування ще двох невідоме

У ніч проти понеділка, 28 серпня, окупаційні війська обстріляли Полтавську область. В результаті ракетної атаки російських військ відомо про двох загиблих, двох людей поранено, місцезперебування ще двох невідоме. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, дві людини доставлені до лікарні з незначними ушкодженнями», — написав він.

Крім того, Лунін зазначив, що місцеперебування ще двох осіб поки невідоме. Продовжуються пошукові роботи та розбір завалів.

За словами глави регіону, також повністю зруйновано виробничий цех.

Нагадаємо, окупанти атакували Харківську область.