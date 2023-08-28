«Искандеры», «Калибры» и Х-101. Сколько ракет осталось у России

В РФ на сегодняшний день остается около 585 ракет, которые стреляют на расстояние более 500 километров. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны генерал-майор Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина.

Скибицкий отметил, что сейчас в арсенале РФ есть минимум 585 ракет, которые могут стрелять на расстояние более 500 километров. Ими чаще всего оккупанты и атакуют мирные украинские города.

«Это примерно 270 единиц баллистических и крылатых ракет «Искандер», около 75 «Кинжалов», ориентировочно 140 «Калибров», а также около 100 ракет Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью», — отметил он.

Кроме того, по его словам, Россия может иметь в запасах еще ориентировочно 150 старых ракет Х-22.

Он заявил, что ГУР тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет и их производством.

«Если говорить о баллистических и крылатых ракетах «Искандер», то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы «Калибров» — это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью, то, по нашим подсчетам, их около 100 ракет», — сказал Скибицкий.

Читайте также: Спецподразделения ГУР и ВМСУ подняли украинский фланг в Крыму

Также у россиян в запасах может быть еще примерно 75 единиц «Кинжалов». Однако Х-101 противник использует реже. Этому есть две причины. Во-первых, они вынуждены учитывать критический предел, то есть экономить запасы этих ракет.

«Ведь, согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь это связано с дефицитом иностранных комплектующих. Второй фактор - Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже «Калибрами», которые мы успешно сбиваем», — резюмировал Скибицкий.

Напомним, 28 августа Вооруженные силы Украины ночью сбили четыре ракеты российской армии.