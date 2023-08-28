Войска РФ утром из артиллерии обстреляли Константиновку, есть разрушения

В понедельник утром, 28 августа, российские оккупанты из артиллерии обстреляли Константиновку. В результате атаки есть разрушения, к счастью, без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба Константиновской городской военной администрации.

«28 августа в 05:20 со стороны российских оккупантов произошел артиллерийский обстрел города Константиновка из ствольной артиллерии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате чего повреждены 2 частных дома, 2 грузовых автомобиля. Раненые и погибшие на месте не обнаружены.

Напомним, российская армия обстреляла Кураховскую громаду.