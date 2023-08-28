Подоляк: Война в Украине закончится быстро и в один момент

Внутренняя легитимность президента РФ Владимира Путина строится на убеждении российских элит, что он «еще не проиграл войну». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима. Убийство Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта — выигрыш времени. Но часы уже ведут обратный отсчет», — написал он.



Легко, по словам Подоляка, не будет, но наивно полагать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью.



Также советник главы ОП отметил, что по мере продвижения ВСУ на Юге Украины и выхода украинских сил к админгранице с Крымом события будут приобретать другой вид.



«В конце концов все закончится быстро и в один момент — так же, как и началось», — подытожил Подоляк.

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