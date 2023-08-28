Оккупанты наступают на пяти направлениях Донецкой области, продолжаются тяжелые бои — Маляр

Российские войска на востоке пытаются наступать на нескольких направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

«Противник и дальше пытается наступать на нескольких направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Везде продолжаются тяжелые бои», — написала она.

На Купянском направлении захватчики создают минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области. Ищут слабые места в нашей обороне, чтобы прорвать ее.

На Лиманском направлении противник готовится к перегруппировке войск. Ведет безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, юго-западнее Кременной, Белогоровки Луганской области и Веселой Донецкой области.

А на Бахмутском направлении россияне пытаются всеми силами удержать продвижение украинских войск вперед. Так, оккупанты безуспешно попытаются восстановить утраченное положение в районах Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области.

«В ходе ведения успешных боевых действий сил обороны вытеснили противника с позиций в районах восточнее и в центральной части Клещиевка Донецкой области», — отметила Маляр.

Напомним, украинские войска освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении на прошлой неделе, в целом — уже 44 кв. км.