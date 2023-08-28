Силы обороны освободили уже 44 кв. км вокруг Бахмута — Маляр

Украинские войска освободили 1 кв. км на Бахмутском направлении на прошлой неделе, в целом — уже 44 кв. км. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«На южном фланге Бахмута у нас идет продвижение и на прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр», — сказала она.

Заместитель министра добавила, что в общей сложности уже 44 кв. км территории освобождены на этом направлении.

Напомним, 28 августа украинские военные освободили село Работино в Запорожской области. Это подтвердила заместительница министра обороны Анна Маляр.