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«ДНР» обещает модернизацию шахт. Украинский экс-министр рассказал, почему это невозможно

28 августа 2023, 14:59

«ДНР» обещает модернизацию шахт. Украинский экс-министр рассказал, почему это невозможно

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что оккупанты собираются модернизировать шахты Донбасса в течение 5-6 лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, такие изменения невозможны с использованием только «госресурса», поэтому «сейчас проводится работа с инвесторами».

Однако экс-министр топлива и энергетики Украины (2005 — 2006 гг), глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков говорит, что это невозможно.

«В России сейчас проблема с экспортом угля. Не только с нефтью и газом. И в России достаточно угля для своих нужд, я думаю, что там есть избыток. Поэтому какой смысл кому-то вкладывать средства в эти украинские шахты? Что они будут делать с этим углем? Я думаю, что это совершенно невозможно. В России не найдутся люди, которые захотят инвестировать», — сказал он в комментарии «Новостям Донбасса».

Он добавляет: инвестиции в шахты — долговременные, но при этом очень большие. Прибыль инвестор начнет получать минимум через пять лет. Какое бы отношение у российского бизнеса не было к так называемой «СВО» и как бы не верили инвесторы в путинскую армию, риски все равно очень большие.  

Подробнее читайте в статье «День шахтера — грустный праздник. Что происходит с угольной отраслью на Донбассе».

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