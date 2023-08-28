Перешел на сторону России. В Украине будут судить полицейского из Мариуполя

Полицейского из Мариуполя будут судить за сотрудничество с российскими военными. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет и конфискация имущества. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

«Специальным досудебным расследованием установлено, что в апреле 2022 года мужчина, имея более 20-летний опыт работы в правоохранительных органах Украины, не выполнил приказ руководства об эвакуации и остался в оккупированном городе», — говорится в сообщении.

Также в июне 2022 года экс-полицейский изъявил желание сотрудничать с представителями «ДНР» и добровольно занял псевдодолжность в незаконно созданном «Мариупольском городском отделе государственной службы вневедомственной охраны УГСПО», подчиненной фейковому МВС «республики».

За данными прокуратуры, по приказам руководства он обеспечивает реагирование на работу охранно-пожарной и тревожной сигнализаций, установленных оккупантами на важных для них объектах.

Предателю грозит 15 лет лишение свободы.

Напомним, Марьинский районный суд Донецкой области признал женщину виновной в коллаборационизме.