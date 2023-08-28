Перейшов на бік Росії. В Україні судитимуть поліцейського з Маріуполя

Поліцейського з Маріуполя судитимуть за співпрацю із російськими військовими. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років та конфіскація майна. Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

«Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року чоловік, маючи понад 20-річний досвід роботи у правоохоронних органах України, не виконав наказ керівництва міста щодо евакуації та залишився в окупованому місті», — йдеться у повідомленні.

Також у червні 2022 року експоліцейський виявив бажання співпрацювати з представниками «ДНР» та добровільно зайняв псевдопосаду у незаконно створеному «Маріупольському міському відділі державної служби позавідомчої охорони УДСПО», підпорядкованій фейковому МВС «республіки».

За даними прокуратури, за наказами керівництва він забезпечує реагування на спрацювання охоронно-пожежної та тривожної сигналізацій, встановлених окупантами на важливих для них об'єктах.

Зраднику загрожує 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Мар'їнський районний суд Донецької області визнав жінку винною у колабораціонізмі.