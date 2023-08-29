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На Донеччині протягом доби загинули п`ятеро людей, також є поранені

29 серпня 2023, 08:27

На Донеччині протягом доби загинули п`ятеро людей, також є поранені

Росіяни протягом доби вбили п'ятьох жителів Донецької області. Фото: Павло Кириленко Росіяни протягом доби вбили п'ятьох жителів Донецької області. Фото: Павло Кириленко

Російські військові за 28 серпня вбили на Донеччині ще п'ятьох жителів. Ще чотири особи отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 2 у Дальному, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці. Ще 4 особи в області за добу зазнали поранень», — написав він.

Усього з початку повномасштабного вторгнення військ Росії на підконтрольній Україні частині Донецької області зафіксовано загибель 1672 людей, ще 4047 осіб отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, поліція Донеччини задокументувала 10 військових злочинів армії РФ за 28 серпня, обійшлося без постраждалих.

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Павло Кириленко
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Донецька область
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Війна

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