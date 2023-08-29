На Донеччині протягом доби загинули п`ятеро людей, також є поранені

Російські військові за 28 серпня вбили на Донеччині ще п'ятьох жителів. Ще чотири особи отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
«За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донецької області: 2 у Дальному, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці. Ще 4 особи в області за добу зазнали поранень», — написав він.
Усього з початку повномасштабного вторгнення військ Росії на підконтрольній Україні частині Донецької області зафіксовано загибель 1672 людей, ще 4047 осіб отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, поліція Донеччини задокументувала 10 військових злочинів армії РФ за 28 серпня, обійшлося без постраждалих.