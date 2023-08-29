Оклад солдата РФ 2,7 раза превышает среднюю заработную плату в России

Служба в рядах Вооруженных сил России стала все более выгодной с финансовой точки зрения с момента вторжения, говорится в отчете британской разведки.



С четвертого февраля 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что лейтенант получает 81 200 руб. в месяц. К октябрю 2022 года он объявил, что даже мобилизованные рядовые солдаты будут получать уже 195 000 руб. в месяц.



Многие младшие чины, служащие в Украине, теперь получают более 200 000 руб. в месяц, что является чуть больше 2000 долларов и также превышает более чем в 2,7 раза среднюю заработную плату в России, которая составляет 72 851 рубль.



По мнению британских специалистов, скорее всего, зарплата и дополнительные льготы являются серьезным стимулом для присоединения к службе, особенно для тех, кто из бедных районов России.



Тем не менее союзники Украины отмечают, что России все равно вряд ли удастся достичь своих целей по набору добровольцев в свои ряды.

Напомним, российские военные комиссары в оккупированном Крыму зарабатывают на телах погибших солдат.